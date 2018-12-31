0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, 3 fotoğraf için oy kullandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı seçen Özkan, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları"na oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz hainlere karşı milletçe verdiğimiz mücadelede de artık duruşumuzun önemli olduğu ve bunun da milli ve yerli bir duruş olması gerektiği ortaya çıktı. Bunu basında da düşündüğümüz zaman benim aklıma hep Anadolu Ajansı gelir. Bir haber duyduğumda Anadolu Ajansı ile sanki teyit etmek isterim. Diğer haber kaynaklarına göre, bir adım daha bu anlamda önde. Bendeki yansıması bu. Gerçekten güzel yayıncılık yapıyor. Özellikle Güneydoğu'da ve Suriye'de çatışma ortamı oluyor. Oralarda haber almak ve vermek kolay değil. Canları pahasına haber ulaştırmak için adeta cepheden cepheye gidiyorlar. Ben bu özverili çalışmalarından dolayı başta Anadolu Ajansı Genel Müdürüne ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Belediye başkanı Rifat özkan
  3. Niğde

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İç borçlanma stratejisi (1)
    1. İç borçlanma stratejisi (1)
    2. WhatsApp o telefondan desteğini çekiyor
    3. Sakarya'da kültür-sanat
    4. Çorum'da yolcu otobüslerine kış..
    5. 2019 MTV zammı nasıl hesaplanır?
    6. Herkesin kendine özel bir beslenme..
    7. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    8. Çocukları ateşe atmayın
    9. Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu
    10. Çevreyi kirletenlerin alacağı cezalar..
    11. Konfor artıyor tehlike büyüyor
    12. Pitbull saldırısına uğrayan 13..
    13. Jandarma operasyonu aksiyon kamerasında
    14. Son 5 yıldır böylesi yaşanmadı! Dolar..
    15. Avustralya 2019'a havai fişek..
    16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    17. 3 kişiyi mısır tarlasına götürüp 2,5..
    18. Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek..
    19. Döviz kurları
    20. Kudüs'te Yahudilere gayrimenkul satan..
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!