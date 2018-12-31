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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 6 fotoğraf için oy kullandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çam, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti Genel Merkezi'nde tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" ve Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğraflarını seçen Çam, "Kaşıkçı cinayeti" isimli fotoğrafın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Çam, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" ve Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafları için oy kullandı.



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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
  1. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam

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