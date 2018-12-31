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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:00
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Milletvekili Çalık, AA foto muhabirlerince çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alarak, kareleri tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" fotoğrafından yana kullanan Çalık, Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarını oyladı.

Çalık, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

AA'nın fotoğraflarının her zaman çok güzel olduğunu aktaran Çalık, "Hayatımızın parçalarını kalıcı hale getiren tüm foto muhabirlerine teşekkür ediyorum. AA tarafından oylamaya sunulan fotoğraflar, hayatımıza damga vuran fotoğraflar olmuş." dedi.

Spor kategorisindeki "Karatenin sultanları" fotoğrafına ilişkin Çalık, "Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi spor alanında da başarılara imza attığını biliyoruz. Muhteşem güzel ve hareketli bir fotoğraf." diye konuştu.

Çalık, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafının Türkiye genelinde yakından takip edildiğini anlatarak, "Fotoğraf duyguyu, sevgiyi, merhameti anlatıyor. Bütün duyguların yaşandığı o anın fotoğrafını çekeni tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Doğu Guta'nın bebekleri" fotoğrafı konusunda da Çalık, "Maalesef Suriye'de yaşanan o zulüm, birçok bebeği annesiz, birçok anneyi bebeksiz bıraktı. Maalesef Doğu Guta, bebeklerimizin katledildiği bir yer. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oradaki bebeklerin, çocukların Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz ama hepsine yetişme imkanımız yok. O anı, o acıyı fotoğrafta yansıtan kişiye de teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:00
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Malatya
  3. oylama
  4. Öznur Çalık

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