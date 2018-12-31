AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışmadaki fotoğraflar hakkında bilgi alan Özkan, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özkan, Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" ve Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Özkan, fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Anadolu Ajansı, ülkemizde ve dünyada habercilik anlamında yaygın bir ağ oluşturmuştur. Anadolu Ajansı nitelikli insan kaynağıyla, Anadolu'nun dört bir yanında ve dünyada, insanların haber alma hakkının tahakkuku için büyük bir seferberlik halinde. Bu vesileyle Anadolu Ajansını ve çalışanlarını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden iyi yakalanmış anlara ait kareler olduğunu vurgulayan Özkan, seçimde zorlansa da Yaşam, Spor ve Haber dallarında beğendiği fotoğrafları oyladığını sözlerine ekledi.