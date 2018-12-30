AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
- Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının düzenlediği oylamaya katıldı30 Aralık 2018 Pazar 13:36
ANKARA (AA) - Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde yıldız kızlar kılıç kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Deniz Selin Ünlüdağ, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" başlıklı fotoğrafına oy veren milli sporcu, yaşam kategorisinde, Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafları için oyunu kullandı.
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