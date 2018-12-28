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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, her kategoriden birer fotoğraf seçti

28 Aralık 2018 Cuma 21:29
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KİLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Çataklı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Çataklı, tercihini "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri", "spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Rami, altına koştu" adlı fotoğraflarından yana kullandı.

Çataklı, bu çağda haberleşmenin ve özellikle hızlı haberleşmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

AA'nın bu anlamda ülke insanı ve hatta dünyayı bilgilendirme bakımından olağanüstü işler yaptığını belirten Çataklı, Türkiye'nin gelişimine paralel olarak AA'nın da habercilik anlamında müthiş bir ivme yakaladığını ifade ederek, "İnsanlar genellikle görsel hafızaya sahiptirler ve gördüklerini kolay kolay unutmazlar. Bu anlamda fotoğraflar, insanlar üzerinde daha etkili mesajlar içerir." diye konuştu.

Bu kapsamda "Yılın fotoğrafları" oylamasının çok anlamlı bir faaliyet olduğunu düşündüğünü dile getiren Çataklı, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş, savaşlardan, acılardan ve gözyaşından daha uzak günlere kavuşuruz." dedi.

Çataklı, sevinci, başarıyı ve mutluluğu resmeden fotoğraflarla daha çok karşılaşmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:29
  1. "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. AA
  3. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
  4. katıldı

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