AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin 2018 yılı boyunca çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Fırat, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Fırat, "haber" kategorisinde foto muhabiri Mustafa Hassona'nın imzasını taşıyan "Filistin direnişinin sembolü genç", "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve spor kategorisinde foto muhabiri Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafları seçti.

AA'nın fotoğraflarından övgüyle söz eden Fırat, fotoğrafların tamamının çok güzel ve anlamlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, AA'nın hem Kırgızistan hem de bölgede çok önemli işler yaptığını belirterek, "Bu vesileyle Anadolu Ajansına ve size canı gönülden çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.