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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28 Aralık 2018 Cuma 09:26
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Tuna, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Tuna, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Tuna, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Haber kategorisindeki Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafından etkilendiğini belirten Mustafa Tuna, "Bu fotoğraf ordumuzun zaferini işaret ediyor. Türk ordusunun Afrin'de Zeytin Dalı hareketi kapsamında mazlumları kurtarmak için verdiği mücadelenin sonucudur. Bu fotoğraf gurur vericidir. Mehmetçik'imiz orada milletimiz adına bayrağımızı dalgalandırıyor." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:26
  1. AA
  2. Anadolu Ajansı
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. foto muhabirleri
  5. Mustafa Tuna
  6. yılın fotoğrafları oylaması

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