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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı

28 Aralık 2018 Cuma 09:05
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Taklacı, ANKMOB'da, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Taklacı, "Bu fotoğraf ramazan ayını aklıma getirdi. Mehmetçiklerimizin iftar anı da beni ayrıca duygulandırdı." dedi.

Taklacı, "Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" fotoğrafını tercih ederek, cami ve dolunayın çok sanatsal bir şekilde fotoğraflandığını söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafını seçen Taklacı, "Ata sporumuz resmedildiği için en çok bu kare hoşuma gitti." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:05
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. ANKMOB
  3. Hüseyin Taklacı

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