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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı

28 Aralık 2018 Cuma 09:03
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aydın, Ostim OSB'de, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'Engel' Yok" başlıklı fotoğrafını seçen Aydın, Filistin'de insanların, öz vatanlarında mülteci muamelesi gördüklerini söyledi. Karenin, inanç mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Aydın, "Fotoğrafta her şey çok net. İnsanlar inançları uğruna her zorluğa rağmen yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Aydın, "Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal Boğa" fotoğrafına oy vererek, üretim ve sanatı birleştirmenin kolay olmadığını belirtti. Bunun önemli bir yetenek olduğuna işaret eden Aydın, "Adam, sanayiyi sanata dönüştürmüş. Fotoğrafı çeken foto muhabiri de bunu çok güzel yansıtmış." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki Kedi" fotoğrafını tercih eden Aydın, "Kedi galiba futbola tepki gösteriyor. Ben de tepkimi belirtmek için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:03
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Orhan Aydın
  3. OSB
  4. OSTİM

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