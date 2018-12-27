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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

"Karla mücadelenin kahramanları" oylamaya sunulan fotoğraflar arasından tercih yaptı

27 Aralık 2018 Perşembe 19:35
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Isırganlık mevkisinde yer alan bakımevindeki personel, oylamadaki fotoğraflara ilişkin AA muhabirinden bilgi aldı.

Karla mücadele ekibi sorumlusu Orhan Özcan, 10 yıldır Karayolları 152. Şube Şefliğinde görev yaptığını anlattı.

Yazın şube merkezinde, kışın ise Isırganlık Bakımevi'nde çalıştıklarını belirten Özcan, "Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin olmak üzere üç ilçenin yolunu açık tutmak, vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde varacağı yere ulaştırmak için yollardayız. İnsanların can ve mal güvenliği bizlerin önceliği. Görev yerimizde AA foto muhabirlerinin imza attığı eserleri inceledik, oy kullanma fırsatı bulduk." dedi.

Özcan, tercih ettiği fotoğrafların kendileri gibi zor şartlar altındaki durumları yansıtan kareler olduğunu dile getirdi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", Yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol" fotoğrafına oy veren Özcan'ın Spor kategorisindeki tercihi Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafı oldu.

Greyder operatörü Özcan Bozoklu da Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", Yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", Spor kategorisinde Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğraflarını beğendi.

Ekibin aşçısı Kazım Delen de fotoğrafları hayranlıkla incelediğini vurguladı. Delen, Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar", Yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", Spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarını seçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:35
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Karayolları 152. Şube Şefliği
  3. karla mücadele ekipleri
  4. Kastamonu

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