0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi

27 Aralık 2018 Perşembe 19:28
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan gönüllüler, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Gönüllüler, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafları seçti.

Genç Ensar Genel Merkez erkek sorumlusu Enes Kaşkaş, AA'nın medya dünyasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kaşkaş, gönüllülerin birçoğunun tercihlerini "Ali Dede ve kedisi " adlı fotoğraftan yana kullandıklarını belirterek, "Toplumumuzun mihenk taşının merhamet olduğunu, bu anlamda çekilen fotoğrafın merhamet koktuğunu, hissediyoruz. Sivil toplum kuruluşunu ortaya çıkaran temel unsur merhamettir." dedi.

Gönüllülerden Mehmet Fatih Uşak da tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafından yana kullandığını anlatarak, "Geleneksel sporlarımızın bilinilirliğinin gençlerimiz arasında yayılması kültürümüz açısından çok önemlidir. Fotoğraf bu anlamda son derece ilgi çekici." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:28
  1. AA
  2. Enes Kaşkaş
  3. Genç Ensar
  4. Mehmet Fatih Uşak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!