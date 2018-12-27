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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç fotoğraf için oy kullandı

27 Aralık 2018 Perşembe 12:59
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Güzeloğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Güzeloğlu, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", "spor" kategorisinde de Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Güzeloğlu, AA'nın her alanda ve başlıkta bir yılın özeti denebilecek çok özel fotoğraflarının, büyük bir hünerle fotoğraf sanatının bütün özelliklerini yansıttığını söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını dile getiren Güzeloğlu, "Haber kategorisindeki fotoğraf, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak vatandaşları coşkulu ve mutlu kucaklaması oldu." diye konuştu.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğraftaki yerli ve milli teknolojinin zirvesi İnsansız Hava Aracının Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı operasyonunda dolunay ile buluşmasının müthiş olduğunu dile getiren Güzeloğlu, fotoğrafın havaya hükmeden yerli ve milli teknoloji ile iddiasını en zirveye taşıyan yeni dönemin anlayışını vurguladığını dile getirerek, bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Spor kategorisinde Avrupa Şampiyonasında İstiklal Marşımızı ve bayrağımızı göndere taşıyan milli atletimizin final coşkusunu seçtim." diyen Güzeloğlu, fotoğrafın zamanın tanığı ve gerideki yaşanmışlıkların en güzel ortağı olduğunu aktardı.

Teknolojik gelişmelere rağmen fotoğrafın, hayatın en önemli parçası olmaya devam edeceğini vurgulayan Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf, yaşadığımız olayları en güzel özetleyen andır. AA'nın dünyanın her bir köşesinde çok büyük fedakarlıkla çalışan, üstün bir özveri ile habercilik alanında yoğunlaşan mensuplarını tebrik ediyorum. İnsanımızın haber alma hakkını en hızlı ve en doğru şekilde sunan bütün çalışanlarında başarılar diliyorum."




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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:59
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