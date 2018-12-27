0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Hatay Valisi Rahmi Doğan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi

27 Aralık 2018 Perşembe 10:11
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabulünde, ajansın oylamaya sunduğu fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

AA muhabir ve foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Doğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.

Doğan, haber kategorisinde, Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğraftan yana kullanan Doğan, "spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un, İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda çektiği "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafı tercih etti.

Doğan, AA çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:11
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Hatay Valisi Rahmi Doğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den yeni havalimanında yeni seferler
    1. THY'den yeni havalimanında yeni seferler
    2. Suriye'de sağanak sığınmacı kamplarını..
    3. FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına..
    4. "En önemli prensibim samimi olmak""
    5. "Seda Sayan annemlerin başörtüsünü..
    6. Cedi'den Grizzlies'e karşı 10 sayı, 7..
    7. Japonya'ya çağrı: Karardan dönün!
    8. Son dakika rektör atamaları 2018
    9. Bakan müjdeyi verdi! Cezalar siliniyor
    10. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni..
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Afjet Afyonspor'da transfer
    13. Çocuklar sokağı kayak pistine çevirdi
    14. Japonya'ya "balina avcılığı kararından..
    15. PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı
    16. Ekonomi basını "EGD Yılbaşı..
    17. Hindistan'da çöken kömür madeninde..
    18. Vali kaymakam rektör atamaları 27..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu