AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - İranlı tar sanatçısı Ali Ghamsari, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ghamsari, "Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "Kaşıkçı Cinayeti" başlıklı fotoğrafa oy vererek, bu karenin olayı tam manasıyla anlattığı yorumunda bulundu.

Ghamsari, "Spor" kategorisinde ise Veli Gürgah tarafından fotoğraflanan "Gomis'in Sevinci" adlı fotoğrafı seçerek, "Fazla heyecandan bazen kaleye top yerine insan da girebilir." dedi.