AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.



Cevdet Yılmaz, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.



"Yaşam" kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Yılmaz, "spor" kategorisinde de oyunu Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.