0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu oylamaya katıldı

25 Aralık 2018 Salı 13:32
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kavuncu, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Kavuncu, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" ile "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" başlıklı fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını takdirle karşıladığını dile getiren Vural Kavuncu, "Anadolu Ajansı muhabirleri yaptığı haberler ve görsel çalışmalarla tarihe tanıklık ediyor. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından konuşan fotoğraflar çekiyorlar. Çektikleri fotoğraflarla Türkiye'nin adını dünyaya duyuruyorlar." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:32
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Kütahya
  3. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Prof. Dr. Vural Kavuncu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da vahşet! 4 ayağı kesilmiş yavru köpek bulundu
    1. Kütahya’da vahşet! 4 ayağı kesilmiş..
    2. Telafer'de bombalı saldırı : 2 ölü 13..
    3. Kürt kardeşlerimizi PKK’nın eline..
    4. Çin'de otobüsü kaçıran saldırgan..
    5. Büyük Atatürk Koşusu'nun basın..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. "Asgari ücretin tatmin edici olduğunu..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. İlk yarıda zirvenin adı bu yıl da..
    10. GÜNCELLEME - Libya Dışişleri..
    11. TİSK'ten asgari ücret açıklaması
    12. Asgari ücrette bir ilk
    13. "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
    14. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
    15. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    16. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
    17. Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e..
    18. Asgari ücret ve AGİ 2019 zammı ne oldu?
    19. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    20. Akıncı Üssü davası
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?