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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı

25 Aralık 2018 Salı 11:50
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Mustafa Kurt, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde, Mustafa Hassona imzasını taşıyan "Gazze'de Türk Bayrağı" isimli fotoğrafı tercih eden Kurt, "Türkiye, dünyada mazlumların umudu. Ülkemiz dışında insanların elinde Türk bayrağıyla Türkiye'yi yardıma çağırması, Türkiye'nin kendilerinin yanında olduğunu bilmesi müthiş bir duygu. Sanıyorum dünyada da ilktir. Kardeş, gönülden, sevgiyle bağlı bir ülkenin bayrağını taşıyor olmak inanılmaz bir şey. Bu fotoğraf bence iyi bir fotoğraf. Yaralı ama elinden bayrağı düşürmemiş. Çok etkileyici bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy veren Kurt, fotoğrafa merhamet ve sevginin çok iyi yansıdığını belirterek, "Evi yanmış, canı yanmış ama bir başka canı kurtarmış. İnsanın çaresizken, çaresiz başka canı kurtarıyor. İnsanın merhametini anlatıyor." dedi.

- "Kolay yakalanan anlar değil"

Kurt, "spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafların her birinin çok güzel ve değerli olduğunu, seçmekte zorlandığını söyleyen Kurt, "Bütün arkadaşların emeğine sağlık. Seçmekte zorlandım. Çünkü kolay yakalanan anlar değil. Tiyatroda da öyledir. Anı yakalayan oyuncu iyi oyuncudur. Bu fotoğraflar anlık deklanşöre basılmış fotoğraflar. Zor bir iş. Arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:50
  1. "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  3. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt

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