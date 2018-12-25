AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Vali Vasip Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı25 Aralık 2018 Salı 09:33
ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Şahin, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Şahin, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
YORUM YAZ