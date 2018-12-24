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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Elazığ Valisi Kaldırım, oylamada 3 fotoğraf için oy verdi

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:01
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, seçtiği 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kaldırım, AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilmiş kareleri tek tek inceleyerek, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde ise Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından yana kullanan Vali Kaldırım, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çetin Oktay Kaldırım, AA'nın gelenekselleşmiş çok güzel bir etkinliği olan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli çalışmalar olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik'in ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptığı fotoğrafın çok anlamlı olduğunu ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:

"Türk bayrağıyla oradaki kahraman askerlerimizin bir iftar açma fotoğrafını görmüş olduk. Her açıdan anlamlı bir fotoğraf, Türk bayrağımız çok değerli. Kahraman askerlerimiz orada ramazan gününde iftarlarını açıyorlar, bir fedakarlığı gösteriyor. Ailelerinden, eşlerinden, dostlarından ve sevdiklerinden uzakta bir noktada, vatan için fedakarca yaptıkları bir operasyonun neticesinde bir iftar görüntüsü, gerçekten anlamlı bir görüntü."

Yaşam kategorisinde ise Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gerçekleştiği gösteriye ait fotoğraf karesini seçtiğini aktaran Çetin Oktay Kaldırım, "Türk Yıldızları'nın gökyüzünde Türk bayraklı uçaklarla yaptığı muhteşem bir gösteride ayda kareye girmiş, gerçekten çok güzel bir fotoğraf karesi yakalanmış. Gökyüzünde Türk bayrağı ve ayın buluşması hakikaten çok güzel bir kare olmuş, bunu beğendim." dedi.

AA muhabirlerinin dünyanın her yerinden çok önemli ve güzel fotoğraf kareleri çektiklerini vurgulayan Kaldırım, "Habercilik noktasında uluslararası ölçekte son derece başarılı işlere imza atıyorlar. Yetişmiş çok kaliteli fotoğraf muhabirleriyle son derece güzel kareler yakalıyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. Gurur vesilesi bir basın kuruluşumuz. Kendilerini, yöneticilerini ve Elazığ'da bulunan personellerini de ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:01
  1. AA
  2. Çetin Oktay Kaldırım
  3. Elazığ
  4. oylama
  5. seçim
  6. yılın fotoğrafları

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