AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ÇORUM (AA) - Çorum Fotoğraf Kulübü Derneği (ÇFK) yöneticileri ve üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ÇFK ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde MÜSİAD Çorum Şubesi konferans salonunda düzenlenen Temel Fotoğrafçılık Eğitimi sırasında, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen ÇFK yöneticileri ve kursiyerler, oylama ve fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Fatoş Aykaç, yöneticiler, kurs eğitmeni Salih Karslıoğlu ve eğitime katılan kursiyerler, Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Aykaç, AA'nın fotoğraf konusunda önemli bir otorite olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının gelenekselleştirdiği fotoğraf oylamasını biz de 6'ncı fotoğrafçılık eğitimimizde kursiyerlerimizle beraber yaptık. Anadolu Ajansı, özellikle son yıllarda haberin yanı sıra fotoğraf alanında da çok güzel işlere imza atıyor. Ajansın bu faaliyetleri bizim gibi fotoğrafseverlere de ışık tutuyor." dedi.

AA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aykaç, oylamaya sunulan fotoğrafların Çorum'da sergilenmesini istediklerini kaydetti.