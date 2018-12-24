0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:03
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Karabulut, fotoğraflar hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde ise Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğrafından yana kullanan Prof. Dr. Karabulut, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını oyladı.

Karabulut, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karabulut, "Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da görev yaptığım süreçte de AA hep yanımdaydı. Malatya'da da kayısıyla ilgili çalışmalarımı haberlere taşıyan ilk AA'dır. Çok güzel haberlere imza atıyorsunuz. Basın gerçekten üzerine düşeni yaptığı zaman değerini buluyor. Sizlerin de kendinize düşeni fazlasıyla yaptığınıza inanıyorum. AA'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:03
  1. "Yılın Fotoğrafları"
  2. AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması
  3. Malatya
  4. Malatya Turgut Özal Üniversitesi
  5. oylama
  6. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den Özgür Özel açıklaması!
    1. CHP'den Özgür Özel açıklaması!
    2. Meyve suyu değil kuru meyve verin
    3. "VAR'da hedeflenen başarının..
    4. "İran'da kadın sorunlarına siyasi..
    5. "Türkiye kendi senaryosunu kendi..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla..
    7. Adana'da terör operasyonunda yakalanan..
    8. GÜNCELLEME 2 -Müjdat Gezen ve Metin..
    9. Plastik bardakla sıcak şeyler içmek..
    10. "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım..
    11. Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
    12. 'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer..
    13. Metin Akpınar tutuklandı mı?
    14. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    15. KDC'deki Ebola salgınında ölenlerin..
    16. 26 yıldır annesini arıyor! 'Hep seni..
    17. Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı..
    18. Müjdat Gezen tutuklandı mı?
    19. İnternet kullananlar dikkat! Artık..
    20. Akpınar ve Gezen için karar verildi!
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!