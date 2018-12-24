AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Karabulut, fotoğraflar hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde ise Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğrafından yana kullanan Prof. Dr. Karabulut, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını oyladı.

Karabulut, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karabulut, "Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da görev yaptığım süreçte de AA hep yanımdaydı. Malatya'da da kayısıyla ilgili çalışmalarımı haberlere taşıyan ilk AA'dır. Çok güzel haberlere imza atıyorsunuz. Basın gerçekten üzerine düşeni yaptığı zaman değerini buluyor. Sizlerin de kendinize düşeni fazlasıyla yaptığınıza inanıyorum. AA'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.