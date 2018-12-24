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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bakan Ersoy, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Ersoy, "haber" kategorisinde yer alan Bestami Bodruk'un imzasını taşıyan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu hamamının Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınmasının görüntülendiği "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" isimli fotoğrafı beğendi.

"Yaşam" kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan "Perşembe Yaylası" fotoğrafına oy veren Bakan Ersoy, "Farkında olmadığımız değerleri gösteriyor olmasından dolayı bu fotoğrafı seçtim." ifadesini kullandı.

Ersoy, "spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğrafı tercih etti.

"Tarihi sadece yazılarla yaşatmak mümkün değil. Tarih bizi yansıtan resimlerle daha kalıcı hale geliyor. Onu özellikle seçtim." diyen Ersoy, fotoğrafların hepsini çok başarılı bulduğunu belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti.




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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
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