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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, oylamaya katıldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


ANKARA (AA) - Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli sporcular, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için seçim yaptı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğraflarını tercih eden milli motosikletçiler, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" adlı fotoğrafını seçti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Can Öncü
  3. Deniz Öncü
  4. motosiklet
  5. Toprak Razgatlıoğlu

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