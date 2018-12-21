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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu oylamaya katıldı

21 Aralık 2018 Cuma 19:30
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Seymenoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Seymenoğlu, "haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Yemin" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.

Vali Seymenoğlu, AA'nın haberciliğin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yaptığı hizmetleri vatandaşlara ulaştırmada da önemli görev üstlendiğini söyledi.

AA'nın kendileri için özel ve önemli olduğunu vurgulayan Seymenoğlu,"Bizler AA aracılığıyla hizmet ettiğimiz vatandaşlarımıza kendimizi anlatma ve yaptığımız işleri onlara duyurma fırsatını yakalıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da vatandaşlarımızı bilgilendirmek için AA'yı her fırsatta çalışmalarımıza ortak edeceğiz." diye konuştu.

Seymenoğlu, önemli çalışmalara imza attığını belirttiği AA çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:30
  1. AA
  2. fotoğraf
  3. Isparta
  4. oylama

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