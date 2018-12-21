AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TBMM (AA) - İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceleyen Subaşı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin İçinde Yüzme Keyfi" ve spor kategorisinde de Abdulhamit Hoşbaş'ın "Son Hızla" adlı fotoğraflarından yana oy kullandı.

Subaşı, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların, beceri ve bilginin neticesinde ortaya çıktığını ifade ederek, "Foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel fotoğraflar çekmişler. Benim dikkatimi özgürlük mücadelesi veren insanların, yarışmaya katılan engellilerin mücadelesi ile tarihimizin güzelliklerini öne çıkaran fotoğraflar çekti." diye konuştu.