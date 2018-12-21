AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





ANTALYA (AA) - Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ogan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraflarını tercih eden İsmail Ogan, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.