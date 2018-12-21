AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA ekibini evinde ağırlayan Aral'a, AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin bilgi verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aral, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Aral, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafını seçti.

Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimi'ni konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilerek sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında da ilgi gören Hassona'nın fotoğrafından etkilendiğini ifade eden Aral, şöyle konuştu:

"Bu fotoğrafa baktığım zaman öncelikle Mustafa Hassona'yı kutluyorum. Fonda bir duman, onun önünde gazeteciler, Filistin bayrağı ve sapanıyla mücadelesini bir şekilde dünyaya duyurmaya çalışan bir Filistinli. Hak ettiği şey özgürlük ama ne yazık ki o özgürlüğü alan dünyanın sözde gelişmiş, en gaddar ordusu. Birden bir garip etkilendim çünkü daha yeni geldim Filistin'den. 1980'lerden itibaren takip ettiğim bir mücadele. Umarım, isterim, arzum Filistin halkının topraklarında özgürce yaşayabileceği bir ortamın oluşması. Mustafa Hassona'nın bu fotoğrafı Eugene Delacroix'in 1830'larda yapmış olduğu meşhur Jan Dark, Fransız Devrimi'nin sembollerinden biri, onu çok çağrıştırıyor. Bunu çeken arkadaşım Mustafa o tabloyu biliyor mu bilmiyorum ama beyninin derinliklerinde o tablodan izler var ki deklanşöre bastığı anda bütün bu hikayenin unsurlarını bir araya toplamış. Benim favorim bu fotoğraf."

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Aral, "Ev yanmış, korkunç bir soğuk, kış koşulları. İkisi de üşüyor ama o kendi üşümesini bir tarafa bırakmış, kediyi öyle bir sarmalamış ki müthiş bir olay. Bizimle beraber bu gezegeni paylaşan insanlara gösterdiğimiz değeri diğer canlılara da göstermemiz gerektiğini çok iyi veriyor. Çünkü toplumda ne yazık ki sevgisizlik giderek artarken, bizimle beraber bu gezegeni paylaşan diğer dostlarımıza, kediler, köpekler ve diğer canlılara eziyet etmeyi fark etmeden de olsa sürdüren bazı kendini bilmezler var. Onlara verilen güzel mesajlardan biri bu fotoğraf. O yüzden benim favorim bu." dedi.

Aral, "Spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğrafına oy verdi. Aral fotoğrafı yorumlarken, "Dünya kupasında, en iyi tanıtacak fotoğrafı çeken sevgili Şebnem Coşkun'u kutlarım. Bir fotoğraf bu kadar güzel çekilebilir. Gördüğüm zaman hakikaten kıskandım. Her şeyiyle mükemmel, ellerine, gözlerine sağlık. Meslektaşımız bir kadın, en iyi, en kalıcı, en çok ögeyi bir arada tutan bir fotoğrafı çekiyor. Kupa da var, zafer çığlıkları da var" diye konuştu.

Coşkun Aral, geçen yılki oylamaya, ekim ayında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler'le katıldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Geçen sene bu zamanlarda rahmetli ustam Ara Güler ve yine Erhan Sevenler'le seçim yapmıştık. Anadolu Ajansı'mızın çok değerli çalışanlarının, muhteşem, bir yılı anlatan, dünya çapında çalışmalarını değerlendirmeye çalışmıştık. Bu sene tekim. Ustamı uğurladık, sonsuzluğa üstelik. Ama gözü arkada kalmasın, öğrencileri olarak ben de Erhan da objektifiz. Çünkü bu iş objektif olarak yapılır. Hatır yoktur. Aman o seçilsin, bu seçilsin diye bir şey yok. Seçtiğimiz fotoğrafların hepsi birbirinden değerli ama bir numara diyebileceğimiz, hem yerel öğeleri evrensele hem de fotoğrafın olmazsa olmaz kurallarını ekrana, vizöre yansıtan çok değerli çalışmalar. Bütün katılımcıları, genç foto muhabiri kardeşlerimi kutluyorum. Şebnem'i özellikle kutluyorum çünkü futboldaki böyle bir başarı eğer bizim bayan fotoğrafçılarımız tarafından yapılıyorsa ben de artık futbolu seveceğim galiba."