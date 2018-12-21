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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21 Aralık 2018 Cuma 10:42
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TBMM (AA) - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceleyen Yokuş, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ve spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2108" adlı fotoğraflarından yana tercihini kullandı.

Yokuş, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Büyük emek ve çaba isteyen bu eserlerden etkilenmemek mümkün değil. Tarihe not düşen kareler olarak gördüğümüz bu çalışmalar, yaşanan olayların hafızalarda yer alması açısından çok önemlidir. Gazeteciliğin olmazsa olmazı olan fotoğrafları sadece görsel güzellik olarak görmüyorum. Bu fotoğrafları aynı zamanda tarihe tanıklık eden muhabirlerin gelecek kuşaklara aktardığı bilgi ve mesleki birikim olarak da görmek lazım. Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:42
  1. (AA) yılın fotoğrafları oylaması
  2. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş

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