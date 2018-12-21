AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TBMM (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Andolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceleyen Cevheri, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ve spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2108" adlı fotoğraflarını seçti.

Cevheri, AA'yı sadece Türkiye'de değil dünyada da haber ve fotoğraflarıyla önemli ajanslar arasına yer alarak önemli başarılara imza attığını belirtti. AA çalışanları ve yönetimini kutlayan Cevheri, "Fotoğrafları incelediğimde büyük bir emek ve tecrübe birikimini gördüm. Bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımız önemli bir gazetecilik başarısına imza atmışlardır. Tarihe tanıklık eden objektiflerden çıkan bu fotoğraflar, yaşanan olaylar karşısında hafızamızı sürekli diri tutacaktır. Meclis çatısı altındaki yoğun çalışmalarımızda, fotoğraflarıyla bizi farklı bir dünyaya götürerek insan ve yaşama ilişkin güzel duygular yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.