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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 19:22
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Yazgan, Tiflis Büyükelçilik binasında, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Haber kategorisindeki tercihini Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' yok" fotoğrafından yana kullanan Yazgan, "Bu fotoğraf, çaresizlik diye bir şey yok onu gösteriyor. Beni en çok etkileyen mücadele gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafına oy veren Yazgan, spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" isimli fotoğrafını seçti.

Yazgan, Beşiktaş'ı tuttuğunu ifade ederek, "Birincisi Beşiktaşlıyım, ikincisi kediyi çok seviyorum iki tane kedim var, üçüncüsü müthiş bir fotoğraf. An yakalaması, o kedinin hareketi ve buradaki insanların kediye bakışı, anların yakalanması çok güzel bir şey. İyi ki Anadolu Ajansı var ve iyi ki bu işi yapıyor." dedi.

Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının, fotoğrafçıların teşviki, fotoğrafla ilgilenen insanlara bu alanda eğitim vermek açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:22
  1. AA'nın "yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
  2. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan
  3. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan

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