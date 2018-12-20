THY- Euroleague
0553 313 94 23

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 17:44
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güner, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Güner, "haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Vali Güner, tüm fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu ve kendisinin de seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların her birinin değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu ifade eden Güner, "Ben de memnuniyetle oylamaya katıldım. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansı’nın, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Güner, AA'nın, kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:44
  1. ​Anadolu Ajansı
  2. AA
  3. Bartın
  4. Bartın Valisi Sinan Güner
  5. fotoğraf
  6. oylama
  7. vali
  8. yılın fotoğrafları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu: "Onu okudukça vatan ve millet sevgimiz çoğalıyor"
    1. Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu:..
    2. GÜNCELLEME - Mersin'de dolandırıcılık..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    5. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    6. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    7. Türkiye-İran İş Forumu
    8. Peynir satın alırken...
    9. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    10. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    11. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    12. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    13. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    14. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    15. Horlama ve ağız kokusu
    16. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    17. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    18. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    19. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    20. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'