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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten İlk İftar", yaşam kategorisinde "Bir Avuç Arı", spor kategorisinde "Pehlivanlar" adlı fotoğraflara oy verdi

20 Aralık 2018 Perşembe 15:29
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Atalay, "Haber" kategorisinde tercihini, Özkan Bilgin'in Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki askerlerin ramazan ayında iftarını anlatan "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir Avuç Arı" fotoğrafını seçen Atalay, "Spor" kategorisinde ise Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk tarafından çekilen pehlivanların dinlenme anlarını yansıtan "Pehlivanlar" fotoğrafına oy verdi.

Seçtiği üç fotoğrafta emek, cesaret ve alın teri olduğunu ifade eden Atalay, fotoğraflarda emeği geçen basın emekçilerine teşekkürlerini sundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:29
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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