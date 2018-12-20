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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Dünya şampiyonu milli atlet Guliyev, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı - Ramil Guliyev: "Fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu"

20 Aralık 2018 Perşembe 13:24
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


ANTALYA (AA) - Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamada yer alan fotoğrafları inceleyen Guliyev, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarına oy verdi.

Guliyev, yarışmada çok güzel fotoğrafların bulunduğunu, güzel bir seçki yapıldığını ifade etti.

Fotoğrafların çok büyük emekler verilerek, zor ortamlarda çekildiğinin belli olduğunu anlatan Guliyev, "Fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Spor kategorisinde benim sevinç fotoğrafıma oy verdim. Gerçekten o anın yakalanması adına çok profesyonel ve güzel bir fotoğraf olmuş. " diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:24
  1. Antalya
  2. Ramil Guliyev
  3. yılın fotoğrafları oylaması

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