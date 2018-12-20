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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Amasya Valisi Osman Varol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 12:22
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Oylama hakkında bilgi alan Varol, tercihini haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın, "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Varol, birbirinden özel kareler içinde hüzün ve sevincin yer aldığını söyledi.

Fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutlayan Varol, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, insanlığın sorunlarını ön plana çıkarma, merhamet ve sevgiye çağırma adına çok güzel fotoğraf karelerini topluma sunuyor. Fotoğraflar, bildiğiniz üzere o anı ölümsüzleştiren ve geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten sevindirici. Anadolu Ajansımızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum."


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:22
  1. "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. AA
  3. Amasya Valisi Osman Varol
  4. Anadolu Ajansı

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