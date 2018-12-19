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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:34
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Yazıcı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yazıcı, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkcı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Yazıcı, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:34
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

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