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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Fatih Şahin, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" fotoğrafını seçen Şahin, spor kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

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