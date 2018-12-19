AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ATİNA (AA) - Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği Başkanı (EFE) Hristos Bonis, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.



AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bonis, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru", spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğrafına oy verdi.



Bonis, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını ifade etti.



