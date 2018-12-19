AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





İSTANBUL (AA) - Wimbledon'ın gençler kategorisinde çiftlerde zirveye çıkarak grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı Erel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Yankı, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer kareye oy kullandı.

Genç tenisçi, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde seçimini Emrah Yorulmaz'ın çektiği "Boğaz'ın şimşekleri" isimli fotoğraftan yana kullanan Yankı Erel, spor kategorisinde ise Galatasaray taraftarı olduğu için, Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" adlı karesini seçti.



