AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen İtalyan basketbol adamı, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullandı.

Gherardini, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde seçimini Emrah Yorulmaz'ın çektiği "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraftan yana kullanan Gherardini, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafını seçti.