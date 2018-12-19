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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, oylamaya katıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:48
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


İSTANBUL (AA) - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Sümeyye, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer kare için oy kullandı.

Genç yüzücü, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gaz bombası ağzına girdi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde seçimini Emrah Yorulmaz'ın çektiği "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraftan yana kullanan Sümeyye Boyacı, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı karesini seçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:48
  1. AA
  2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  3. Anadolu Ajansı
  4. Sümeyye Boyacı
  5. yılın fotoğrafları

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