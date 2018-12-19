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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:46
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tuğgeneral Köroğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini aktaran Köroğlu, AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk önemli kurumlarından olduğuna dikkati çekerek, "Anadolu Ajansı'nı çok değerli fotoğraf sanatçılarının yetişmiş olduğu bir kurum olarak görebiliriz. Bu kapsamda, fotoğrafların her biri ayrı bir özellik arz etmekle birlikte arkadaşlarımız o anı yakalayarak, o anı ölümsüzleştirerek, kelimelerin ifade edemediği birçok hususu görüntüleyerek, büyük bir duygu yaratmışlar." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yemin töreninde Ali Atmaca'nın çektiği fotoğrafa oy veren Tuğgeneral Köroğlu, fotoğrafın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Mesleğe başladığım, yemin ettiğim an aklıma geldi. Baktığınız zaman mesleğe ilk başladığımız, yemin ettiğimiz, seve seve canımızı feda edeceğimizi ifade ettiğimiz an… Fotoğrafa baktığınızda fedakarlık, kanun ordusu olma, disiplini ilk anda hissediyorsunuz ve görüyorsunuz. Bayrak üzerindeki silah ve o bayrağımızın yanında mağrur duruşlu jandarmalar, beni oldukça etkiledi." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Köroğlu, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:46
  1. Nuh Köroğlu
  2. Tuğgeneral Nuh Köroğlu
  3. yılın fotoğrafları

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