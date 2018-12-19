AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, Anadolu Ajansı (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğraflarının yer aldığı AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.



Bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Filistin, Rusya, Almanya, İspanya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 700 binin üzerindeki kare arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, 50 seçkin fotoğraf yer alıyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler, sporcular, sanatçılar ve vatandaşların oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 15 ve spor kategorisinde 17 kare fotoğraf bulunuyor.



"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yeşiltepe "haber" kategorisinde foto muhabiri Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", "yaşam" kategorisinde muhabir İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde foto muhabiri Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğraflarını seçti.

- "AA'nın bir dünya ajansı olduğunu gösteren bir fotoğraf"

Fotoğraf oylamasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Yeşiltepe, AA "Yılın Oylaması"ndaki fotoğrafları son derece başarılı, birbirinden etkileyici, güçlü bulduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Bazı fotoğrafların, kendi yayın alanları içinde karşılaştıkları ve ilk gün vurulduğu fotoğraflar olduğunu dile getiren Yeşiltepe, "O nedenle o fotoğrafları doğrudan tercih ettim." dedi.

"Haber" kategorisinde foto muhabiri Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafının kendisini çok etkilediğini belirten Yeşiltepe, şunları söyledi:

"Bir dış haberci olarak Fransız İhtilali'nin ünlü tablosu ressam Eugene Delacroix'in 'Halka yol gösteren özgürlük' tablosu ile çok büyük benzerlik kurdum. Buradaki Filistinli genç direnişçi, özgürlük yolunun başka türlü bir şey olmadığını, artık savaşmak zorunda olduklarını gösteriyor. Bende böyle bir duygu yarattı. Çok güçlü bir fotoğraf. Delacroix'in tablosu ile çok ilişkilendirdim. Filistin mücadelesi de maalesef bu şekilde devam etmek zorunda. Filistin bayrağı ile beraber o sapan, taş görüntüsü beni çok etkiledi. O nedenle haber kategorisinin en beğendiğim, en güçlü bulduğum fotoğrafı bu oldu."

- "AA, Türkiye'nin gurur kaynağı"

Anadolu Ajansının, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yeşiltepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AA fotoğrafçıları, olağanüstü güzellikte fotoğraflar kaydetmişler. Bir arkeoloji hayranı olduğum için çok beğendiğim bir fotoğraf var. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 'Kral Kızı' olarak bilinen 'Basilica Therma' hamamında 2 bin yıldır 48-49 derece sıcaklıktaki suya çocukların tekrar dalışı... Yani 2 bin yıllık bir hayatın devamlılığı... Ben bu fotoğrafa bayıldım ama tabii yılın bence en güzel yaşam fotoğrafı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Dede ve kedisi fotoğrafı... Hayvan sevgisi, insan sevgisi... Ne zaman baksam bu fotoğraf beni çok derinden sarsıyor. Çok anlık bir fotoğraf, fotoğrafçının o an orada olması, o duyguyu yakalaması çok değerli. Bence yılın en iyi yaşam fotoğrafı bu oldu."

"Spor" kategorisinde ise bütün dünyanın gözünün Rusya'da yapılan Dünya Futbol Şampiyonası'nda olduğunu dile getiren Yeşiltepe, "Fransa'nın galibiyet sevinci... Dünyanın pek çok ajansı orada. AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un, o anda bu kadar yakın mesafeden, duyguyu bu kadar güçlü bir şekilde yakalamış olması beni çok etkiledi. AA'nın bir dünya ajansı olduğunu da gösteren bir fotoğraf bu. Sadece fotoğrafın gücünün dışında, ajansın da gücünü gösteriyor." dedi.