AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Büyükgümüş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Büyükgümüş, oyunu haber kategorisinde, Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafından yana kullandı. Fotoğrafların hepsinin çok güzel ve önemli olduğunu belirten Büyükgümüş, "Burada bence bizim belediyelerimizin ve devletimizin gücü insana dokunan yanı çok daha güzel anlatılmış. O küçük çocuğu kahraman itfaiyecimiz yangının içerisinden çıkarmış. Ben bu mücadeleyi Afrin'deki mücadeleyle ve yemin törenindeki askerlerimizin kararlılığıyla bir görüyorum. Ama en fazla duygusal olarak dokunan bu göründü bana." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafına oy veren Büyükgümüş, "Ali dedeye hepimiz çok üzüldük ondan sonra devletimiz de hızlı bir şekilde harekete geçti. Yaşam kategorisine damgasına vuran en önemli olay buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, spor kategorisinde ise tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafından yana kullandı.