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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz, oylamaya katıldı

18 Aralık 2018 Salı 14:22
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması


İSTANBUL (AA) - Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Mete, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullandı.

Genç okçu, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin etmesini gösteren "Yemin" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Mete Gazoz, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın mili atlet Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğunu kazandığı anı gösteren "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafa oy verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:22
  1. AA
  2. Anadolu Ajansı
  3. Mete Gazoz
  4. okçuluk
  5. yılın fotoğrafları

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