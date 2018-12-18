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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile 112 Komuta Kontrol Merkezi personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18 Aralık 2018 Salı 13:57
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi personeli, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Pekmez, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafları için oy veren Pekmez, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafı için oy kullandı.

Aykut Pekmez, yarışmadaki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "İletişim günümüzde çok önemli. Haberleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak gerekiyor. Tabii haberlerin objektif ve doğru olarak verilmesi de gerekiyor. Anadolu Ajansı, üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Anadolu Ajansı, özellikle mazlumların olduğu bölgelerde haberlerini objektif ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya ulaştırıyor. Bu yönüyle Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ederim. Fotoğraflardan 3'ünü çok beğendim ve oyumu kullandım." dedi.

112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli Kadir Yıldız ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ve spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" adlı fotoğraflar için oy kullandı.

Yıldız, "Fotoğrafları çok beğendim. Çekenlerin eline ve emeğine sağlık. En çok beğendiğim fotoğraflardan biri Filistin direnişinin sembolü genç oldu. Fotoğrafta, İsrail'in Filistin'e olan zulmü anlatılıyor. Yaşam kategorisinde de arı fotoğrafını çok beğendim." diye konuştu.

Merkezde görevli Habibe Toprak'ın tercihi ise haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları" ve spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafı oldu.

Fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Toprak, "Bütün fotoğrafları beğendim. En çok beğendiğim fotoğraflardan biri, İsrail güçlerinin sağlık personellerine yaptığı müdahaleler. Çekenlerin eline sağlık." şeklinde konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:57
  1. AA fotoğraf oylaması
  2. Adıyaman
  3. Vali Pekmez

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