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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber kategorisinde "Seçim Zaferi", yaşam kategorisinde "Metal Boğa", spor kategorisinde "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi

18 Aralık 2018 Salı 10:10
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakanlıkta AA ekibini kabul eden Pakdemirli, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" adlı fotoğrafına oy veren Pakdemirli, "Buradaki seçim zaferi bütün İslam coğrafyasındaki mazlumların zaferi olarak algılandı. Onun için haberin duygu yüklü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli, "Yaşam" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Metal Boğa" adlı fotoğrafını seçerek, bu fotoğrafın çalışmanın sembolü olduğunu söyledi.

"Spor" kategorisinde de tercihini Burak Akbulut'un "Karetenin Sultanları" isimli fotoğrafından yana kullanan Pakdemirli, olimpiyatlarda başarılı Türk kadın sporcularını görmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:10
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve orman Bakanı
  3. yılın fotoğrafları

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