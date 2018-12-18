AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Gençlerbirliği'nin oyuncuları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Başkent ekibinde forma giyen Mert Nobre, Ahmet Oğuz ve Yıldırım Mert Çetin, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, AA foto muhabirlerinin çektiği 49 kareyi inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorileri için birer oy kullandı.



Üç futbolcunun da haber kategorisindeki tercihi Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğraf oldu.

Golcü futbolcu Mert Nobre, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarını beğendi.

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, yaşam kategorisinde tercihini Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru" adlı karesinden yana kullanırken, spor kategorisinde Andreas Gebert'in "Kıran kırana" isimli eserine oy verdi.

Kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerden Ahmet, mücadeleci bir yapıya sahip olduğu için spor kategorisinde "Kıran kırana" isimli fotoğrafı tercih ettiğini belirterek, "Bu fotoğraf, mücadele etmezsen kazanamazsın anlamına geliyor. Yeri geldiğinde tekmeye kafa sokacaksın." dedi.

Başkent temsilcisinin genç futbolcusu Yıldırım Mert Çetin ise yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğraflarını seçti.

Yıldırım Mert, haber kategorisinde kendisi gibi Mert Nobre ve Ahmet'in de tereddütsüz oy verdiği Gazze'deki gösterilerin simgesi haline gelen "Direnişe 'engel' yok" başlıklı fotoğrafla ilgili "Ayakları olmamasına rağmen savaşmayı bırakmıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. O nedenle bu fotoğrafı seçtim." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı asıllı tecrübeli golcüsü Mert Nobre ise fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, AA foto muhabirlerini kutladı.