AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Soylu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.

Soylu, "haber" kategorisindeki tercihini "muhteşem bir fotoğraf" dediği Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraflarını tercih eden Soylu, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" ile Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.