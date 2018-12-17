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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:02
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çağatay, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Çağatay, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarını oyladı.

Vali Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada birbirinden başarılı fotoğrafların bulunduğunu belirterek, "Oy verirken hakikaten çok zorlandım. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Verdiğim oylarla katkıda bulundum. İtiraf ediyorum, milli ve manevi değerlerimize hassasiyetle yaklaşan fotoğraflar çok ilgimi çekti." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:02
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay

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